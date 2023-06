11 giu 2023 14:30

LA PRESENZA DI LIONEL MESSI A PECHINO, PER UN'AMICHEVOLE TRA ARGENTINA E AUSTRALIA, HA SCATENATO I TRUFFATORI – LA POLIZIA HA MESSO IN GUARDIA CONTRO UNA PUBBLICITÀ AMPIAMENTE DIFFUSA CHE PROMETTE UNA SERATA CON MESSI PER 300 MILA YUAN (39 MILA EURO). TRA LE OFFERTE APPARSE ONLINE CI SONO LASCIAPASSARE PER "L'INTERNO" DELLO STADIO A 5 MILA YUAN (650 EURO) ED UN "PACCHETTO VIP SU MISURA" CHE COMPRENDE UNA MAGLIA AUTOGRAFATA, POSTI IN PRIMA FILA E UNA FOTO CON MESSI AL PREZZO DI OLTRE 8 MILA YUAN (1.040 EURO)…