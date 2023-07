IL PRESIDENTE DI “PATRIZIA PEPE”, CLAUDIO ORREA, È IN GRAVI CONDIZIONI DOPO ESSERE CADUTO CON LA SUA MOTO DA CROSS – IL MANAGER 68ENNE, MARITO DELLA STILISTA FONDATRICE DEL BRAND DI MODA, PATRIZIA BAMBI, HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO, FINENDO FUORI STRADA NEI BOSCHI SOPRA MONTALE, IN PROVINCIA DI PISTOIA, E BATTENDO LA TESTA – È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA...

In seguito a un incidente in moto-cross sulle montagne sopra Montale è in condizioni gravissime al trauma center di Careggi (firenze), Claudio Orrea, fondatore e presidente del famoso Brand Patrizia Pepe e marito della co-fondatrice Patrizia Bambi.

Vittima di una caduta e di un trauma cranico molto grave Orrea è stato trasportato con l’elisoccorso al Careggi dove è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto ieri alle 12,30 a Poggio Alto, in una zona boschiva e impervia.

Orrea stava scendendo con la sua moto lungo un ripido sentiero insieme ad un gruppo di altri motociclisti. Ad un certo punto il primo del gruppo si è fermato, come usa fare tra i motociclisti, per aspettare gli altri ma Orrea non arrivava. Allora i suoi compagni sono tornati indietro e lo hanno trovato riverso a terra in condizioni che sono apparse molto gravi.

Nella caduta Orrea ha picchiato violentemente il volto contro una pietra acuminata che lo ha colpito in pieno viso, proprio al centro degli occhiali, l’unica parte della testa non protetta dal casco. […]

La centrale del 118 ha mobilitato la Misericordia di Montale e l’automedica di Agliana ma il luogo era inaccessibile con l’ambulanza ed è stato attivato l’elisoccorso.

[…] Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pistoia con un loro fuoristrada ed hanno provveduto in tempi rapidissimi a tagliare la fitta vegetazione per consentire all’elicottero di calare i soccorritori. Le manovre compiute dai sanitari per salvare il ferito sono state complesse ma decisive per tenerlo in vita.

