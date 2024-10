11 ott 2024 10:51

PER IL PRESIDENTE SAIED OGNI SCUSA È BUONA PER SBATTERE IN GALERA GLI OPPOSITORI POLITICI - RESTA IN CARCERE L'OPINIONISTA TUNISINA SONIA DAHMANI, ARRESTATA L'11 MAGGIO SCORSO (CON L'ACCUSA DI AVERE VIOLATO IL DECRETO "ANTI-FAKE NEWS") E CONDANNATA A OTTO MESI: AVEVA IRONIZZATO SUL GOVERNO, IN DIRETTA TV, PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI IRREGOLARI, PROVENIENTI DALL'AFRICA SUBSAHARIANA - LA DONNA HA RICEVUTO UNA NUOVA ORDINANZA DI ARRESTO PER LO STESSO EPISODIO...