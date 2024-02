13 feb 2024 09:57

UNA PRESIDENZA IN VACCA – MACRON HA DEPISTATO LA STAMPA PER SGATTAIOLARE IN UNA FATTORIA NELLA REGIONE DI BESANÇON E RIUSCIRE A PARLARE CON GLI AGRICOLTORI – IL REGGIBORSETTE DI BRIGITTE VOLEVA TASTARE IL TERRENO E CAPIRE SE LE PRIME MISURE ANNUNCIATE DAL GOVERNO STANNO EFFETTIVAMENTE FUNZIONANDO PER PLACARE LA RABBIA DEI CONTADINI – PER ADESSO I BLOCCHI DEI TRATTORI SONO STATI SOSPESI, MA…