19 dic 2023 15:31

IL PRESSING AMERICANO STA FUNZIONANDO – IL PRESIDENTE ISRAELIANO, ISAAC HERZOG, APRE A UNA NUOVA TREGUA: “SIAMO PRONTI PER UN’ALTRA PAUSA UMANITARIA E PER ALTRI AIUTI. LA RESPONSABILITÀ RICADE INTERAMENTE SULLA LEADERSHIP DI HAMAS” – UNA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO TERRORISTA ARRIVERÀ AL CAIRO NEI PROSSIMI GIORNI PER DISCUTERE DI UN NUOVO SCAMBIO DI OSTAGGI. E INTANTO, IL DIRETTORE DI UN OSPEDALE DI GAZA AMMETTE CHE NELLA STRUTTURA SI SVOLGONO ATTIVITÀ MILITARI DEL MOVIMENTO