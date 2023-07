I RAGAZZI NON SI AVVICINANO A TE E LA MAGGIOR PARTE DEGLI UOMINI SULLE APP NON È LÌ PER TROVARE L'AMORE"

Paghereste mai per trovare l'uomo o la donna della vostra vita? È quanto accaduto a Eve Tilley-Coulson che ha chiesto ai suoi follower su TikTok di trovarle un marito in cambio di soldi. La richiesta dell'avvocatessa specializzata in contenziosi aziendali non ha ancora ricevuto l'esito sperato, ma pare che in molti si stiano impegnando per trovare un uomo alla 35enne e incassare la somma promessa. […]

Eve Tilley-Coulson di Los Angeles, negli Stati Uniti […] ha raccontato di non riuscire a trovare un uomo da 5 anni e che aveva inizialmente chiesto aiuto ai suoi amici. Raccontando la vicenda al New York Post, Eve Tilley-Coulson ha affermato: «Qualche tempo fa, ho detto ai miei amici che li avrei pagati 5.000 dollari (quasi 6mila euro) se mi avessero presentato un marito. Poi ho pensato, perché non aprire l'offerta a TikTok?»

Lo scorso mese, l'avvocatessa di LA ha pubblicato un video nel quale ha spiegato che sarebbe stata disposta a pagare quasi 4mila euro se qualcuno le avesse presentato un uomo e se quest'ultimo sarebbe diventato il suo futuro sposo. […] giusto tra i tanti proposti sul web. L'avvocatessa ha raccontato al quotidiano statunitense: «Sono single da circa cinque anni, incontro persone fisicamente o tramite app. Ma dopo il Covid, c'è stato uno strano cambiamento nella cultura degli appuntamenti. I ragazzi non si avvicinano a te di persona e la maggior parte degli uomini sulle app non è lì per trovare l'amore».

Eve ha insistito sul fatto che i candidati devono rientrare nella fascia di età compresa tra 27 e 40 anni ed essere alti almeno un metro e 80 centimetri. Devono possedere un certo humour inglese e avere forti interessi nello sport, negli animali e nei bambini. […]

