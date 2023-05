PROFUMO DI RECESSIONE – LA FRENATA DELL’INDUSTRIA TEDESCA A MARZO E IL CROLLO (-10,7%) DEGLI ORDINI MANIFATTURIERI RAFFORZANO I TIMORI DI UNA RECESSIONE IN ARRIVO – PER BERLINO SONO IN CALO SOPRATTUTTO GLI ORDINI DALL’ESTERO (-13,3%) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (-6,8%) – PER GLI ECONOMISTI, L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA TEDESCA STA SOFFRENDO SEMPRE DI PIÙ A CAUSA DEL RIALZO DEI TASSI SU SCALA GLOBALE…