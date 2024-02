PRESTO, UNA COLLETTA PER JO SQUILLO! – LA CANTANTE È STATA RAPINATA NEL QUARTIERE MONTE SACRO, A ROMA: AVEVA LASCIATO IN MACCHINA LE SUE VALIGIE PER ANDARE AL RISTORANTE, E QUANDO È USCITA HA TROVATO I VETRI SFONDATI E L'AUTO RIPULITA – LA SUA DENUNCIA SU INSTAGRAM: “MI HANNO PORTATO VIA TUTTO... ABITI, GIOIELLI E VESTITI. DERUBATA DI UNA VITA INTERA”

Estratto da www.leggo.it

JO SQUILLO DERUBATA A ROMA

Jo Squillo ha raccontato sul proprio profilo Instagram di essere stata derubata a Roma, mentre cenava in un ristorante non lontano dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi". La cantante ha pubblicato un video Instagram in cui spiega ciò che è accaduto e, poi, una foto delle condizioni del furgone nero su cui viaggiava: vetri rotti e porte scassinate.

La didascalia che accompagna il post testimonia tutta l'amarezza di Jo Squillo alla quale sono stati portati via molti oggetti preziosi e significativi per lei: «Ore 20, Roma - Via Ojetti, ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti… Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio», ha scritto.

jo squillo al matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 1

Oltre alla didascalia che riassume un po' ciò che le è capitato, Jo Squillo ha registrato un video in cui ha spiegato: «Ieri sera a Roma, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio.

Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti». Sotto al post Instagram sono comparsi moltissimi commenti di supporto e vicinanza da parte dei fan di Jo Squillo. […]

jo squillo JO SQUILLO JO SQUILLO JO SQUILLO JO SQUILLO Jo Squillo jo squillo al grande fratello vip 5