PRESTO, METTETE AL RIPARO I VOSTRI TIMPANI: ARRIVA IL DUETTO ASIA ARGENTO-DRUSILLA FOER – LA STRANA COPPIA HA SCODELLATO IL TORMENTONE DI CUI NON SENTIVAMO IL BISOGNO, CON TITOLO AMMICCANTE, “IO NE VOGLIO ANCORA”: UNA CANZONETTA PARA-DANCE CHE ANTICIPA IL DEBUTTO DISCOGRAFICO DI DRUSILLA, PREVISTO PER OTTOBRE – E IL VIDEO? UNA SEQUENZA SENZA SENSO DI PRIMI PIANI E FACCETTE CON UNA PIALLATISSIMA ASIA E… VIDEO

Il duetto dell’estate 2023 arriva da una coppia inedita: Drusilla e Asia. La canzone si chiama “Io ne voglio ancora” ed è un sofisticato divertissement in chiave dance, […] un inno alla vita contro le convenzioni.

Mentre cresce l’attesa per il primo album di inediti, DRU, il 6 ottobre 2023, il brano musicale che segna il debutto discografico (Best Sound/BMG) di Drusilla Foer si propone in uno stuzzicante duetto con Asia Argento. Composto da Margherita Carducci, meglio conosciuta come Ditonellapiaga, una delle più talentuose artiste in ascesa della nuova generazione, e da Benjamin Ventura, producer e collaboratore per artisti come Marco Mengoni, Ariete, Coez fra i tanti, Io Ne Voglio Ancora è un pezzo dance che si affaccia suadente e incalzante sull’estate che tarda ad arrivare […]

Il video mostra Drusilla e Asia in un sodalizio complice di corpi ravvicinati, primi piani decisi, frasi sussurrate come colpi sferrati in faccia a chi ascolta. Il bianco e nero con pennellate oro e rosso vino contribuisce ad accentuare l’atmosfera elegante e fetish allo stesso tempo, in un connubio sonoro e visivo che difficilmente passerà inosservato. […]

