22 ago 2021 19:48

PRESTO, QUALCUNO CHIAMI BRUCE WILLIS! – L’IDEA “ALLA ARMAGEDDON” DELLA NASA: VUOLE SPARARE UNA NAVICELLA CONTRO UN ASTEROIDE LONTANO 11 MILIONI DI CHILOMETRI PER CAMBIARNE LA TRAIETTORIA – IL CORPO CELESTE NON È IN SE STESSO UN PERICOLO PER IL NOSTRO PIANETA (MA NON SI SA MAI) E HA UN DIAMETRO DI SOLI 160 METRI – LA MISSIONE, CHE HA ANCHE UNA COMPONENTE ITALIANA, COSTERÀ 315 MILIONI DI DOLLARI E POTREBBE PARTIRE DAL PROSSIMO 24 NOVEMBRE IN POI…