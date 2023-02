PRESTO: QUALCUNO PORTI DELLE FETTE BISCOTTATE! - UN QUINTALE DI BARATTOLI DI NUTELLA, SCADUTI NEL 2021, È STATO RITROVATO NEI BOSCHI DI LOCOROTONDO, IN PROVINCIA DI BARI - LO STAF DI FERRERO È INTERVENUTO PER ESAMINARE IL LOTTO ABBANDONATO E INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DI TANTO SPRECO...

NUTELLA ABBANDONATA A LOCOROTONDO

Estratto dell'articolo di Daniele Leuzzi per www.repubblica.it

Un quintale di barattoli di Nutella, scaduti nel 2021, abbandonati tra gli ulivi della Valle d'Itria a poca distanza da Locorotondo. A ritrovarli sono stati i volontari dell'Unità Interregionale di protezione ambientale Wardapark che hanno lanciato la segnalazione su social network: "Devo trovare il colpevole", ha raccontato lo scorso 7 febbraio in diretta su facebook il comandante Michelangelo Schiavone che ha aperto un'operazione denominata "Inchiesta della nocciola".

Nel giro di pochi giorni l'enigma della Nutella lasciata nel bosco è stato esaminato direttamente dal team security Ferrero per risalire al lotto in questione e individuare il responsabile. "Al telefono mi sono confrontato con persone sconcertate quanto me, quella Nutella sarebbe potuta andare a bambini che non potevano permettersela", lo sfogo di Schiavone.

Lo staff Ferrero dopo un lungo viaggio ha raggiunto gli uffici delle guardie ambientali in via dei Prati, a Locorotondo, anche per provvedere al corretto smaltimento dei vasetti ancora confezionati […]

