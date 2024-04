PRESTO, SERVE UN LANCIAFIAMME! – SULLA METRO B DI ROMA, DUE BORSEGGIATRICI AGGREDISCONO UNA DONNA CHE HA DIFESO UN’ANZIANA DA UN TENTATIVO DI FURTO - LA POVERETTA VIENE GETTATA A TERRA E TIRATA PER I CAPELLI DALLE DUE LADRUNCOLE, INCAZZATE PER ESSERE STATE SGAMATE. DURANTE L'AGGRESSIONE DEI RAGAZZINI, INVECE DI AIUTARLA, SE LA RIDONO - ALLA FINE, LA DONNA È STATA LIBERATA GRAZIE ALL'INTERVENTO DI... - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

aggressione in metro a roma 3

Ancora un'aggressione in metro a Roma. Stavolta la vittima è una donna, presa per i capelli e trascinata sul vagone della linea B, mentre uno dei presenti riprende la scena e altri testimoni provano a fermare la violenza. Il video è stato pubblicato dalla pagina social "Welcome to Favelas".

Secondo la segnalazione di chi ha girato il video, la vittima sarebbe una donna che ha provato a difendere un'anziana dal tentativo di furto di due borseggiatrici, che infuriate si sarebbero scagliate contro di lei. […]

