PRESTO, TROVATE UN LAVORO AD AURORA RAMAZZOTTI – VISTO CHE IN TV NON E' RIUSCITA A SFONDARE, ALLA FIGLIA DI MICHELLE HUNZIKER NON RESTA CHE FAR PARLARE DI SÉ CON PROVOCAZIONI A SFONDO SESSUALE: PRIMA IL RACCONTO DELLE NOTTI DI SESSO CON IL FIDANZATO, POI LA BATTAGLIA PER I CAPEZZOLI IN LIBERTÀ E LE FOTO IN TOPLESS DA PANAREA E INFINE I CONSIGLI SUL SESSO NEMMENO FOSSE UNA NAVIGATA SEXPERTA – IN EFFETTI LE ALTERNATIVE PER NON SPEGNERE I RIFLETTORI SONO POCHE E…

Serenella Bettin per “Libero quotidiano”

aurora ramazzotti 2

Se digiti "Aurora Ramazzotti" su Google, vien fuori di tutto e di più. Il topless alle Isole Eolie - ma questo non si può dire scandalizzi. Lo sfogo contro Trenitalia, «...benvenuti a bordo un c....». E poi l'ultima, che in effetti ha innescato una notevole discussione sui social: «Gli uomini non sanno dov' è il clitoride? Diteglielo, altrimenti è colpa vostra». Ecco, non certo perfomance artistiche di un certo calibro, ma Aurora - scaltra e sveglia - ha evidentemente capito che fanno parlare. Anzi, fanno rumore. E lei diventa protagonista.

aurora ramazzotti 1

Il tutto inizia con un esilarante siparietto pubblicato sulle sue storie Instagram, dove la Ramazzotti - figlia di Eros e di Michelle Hunziker si esibisce in un'imitazione degli uomini che sarebbero convinti di sapere dov' è il clitoride ma, in realtà, avrebbero le mani da tutt' altra parte. E per fortuna che ce l'ha ricordato lei, si potrebbe dire. Una volta queste cose si apprendevano dal giornaletto adolescenziale "Cioè", dove la maggior parte delle volte le domande delle lettrici, ragazzine terrorizzate dagli sguardi degli adolescenti, erano del tipo: «Se il mio ragazzo mi bacia con la lingua posso rimanere incinta?». Fatto sta che Aurora pare abbia deciso di sostituirsi a "Cioè" ma in versione social, e offre lezioni gratuite di comunicazione sessuale.

aurora ramazzotti

REPRIMENDA La showgirl scrive sul video sopracitato: «Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito...». E aggiunge: «Ok, fa ridere, ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia». Poi ancora: «Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace, così facendo aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore». Insomma, un vero e proprio monito alle donne, che in effetti sempre sui social fa già discutere parecchio, fra il serio e il faceto. Anche perché a parlare di sesso ci si azzecca sempre.

aurora ramazzotti michelle hunziker

Pare sia l'argomento prediletto di Aurora, questo. Di recente, appena qualche mese fa, intervistata da Le Iene a proposito del suo rapporto col fidanzato, nell'epoca in cui si mette in piazza tutto, ha dichiarato di avere rapporti almeno cinque volte a settimana. Buon per lei - anche se, in effetti, a noi telespettatori frega poco o niente.

Poi, ci fu la "battaglia" per i "capezzoli in libertà", in inglese "free the nipple", per la verità in questo aizzata da alcuni followers che le avevano fatto notare una sua foto in cui, sotto la maglietta, si capiva che non portava il reggiseno.

aurora ramazzotti goffredo cerza

E dei suoi percorsi nel mondo dello spettacolo, e della televisione in particolare, che cosa si può dire? Poco o nulla, in realtà. In un'intervista al Corriere, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha ironicamente definito la sua una «raccomandazione genetica»: cioè, lei la raccomandazione ce l'ha nel sangue. Del resto che ci puoi fare, con quei due genitori famosi alle spalle, non può farci niente.

Poche settimane fa ha anche risposto, a chi le rinfacciava di essere una raccomandata - postando un video rap su TikTok che recitava: «Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone»- ha risposto piccata: «...Se non facessi Ramazzotti di cognome magari non sarei proprio nessuno, c'hai ragione, ma nella ruota delle probabilità c'è l'ipotesi che invece non mi rompereste il c....». Alè.

mistery land con alvin e aurora ramazzotti 1

Dicevamo dei suoi tentativi televisivi. Nel 2021 "Mystery Land", il programma da lei condotto con Alberto Bonato alias Alvin, dopo due puntate venne cancellato dai palinsesti per i deludenti risultati in termini di share: fece il 4% il giorno del debutto e la puntata successiva il 2,8%. Come si dice nel gergo, giusto per rimanere in tema: andò in bianco.

L'ULTIMO CONCERTO L'ultima sua apparizione in video risale a circa un mese fa: ha condotto con Elenoire Casalegno, LOVEMI, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax. Al termine della serata venne attaccata sui social, con in tanti che le consigliavano di cambiare mestiere. Ma gli haters si sa, sono dietro l'angolo, e qualunque cosa tu faccia, non va mai bene niente. Resta il fatto che noi la preferivamo in versione cantata: "Sarà l'Aurora".

