Estratto dell'articolo di Marta Gasparon per “il Messaggero”

«Tra qualche mese arriveremo ad un rapporto 1 a 1 tra veneziani residenti e posti letto per turisti. E allora organizzeremo un'iniziativa delle nostre».

Parole di Matteo Secchi, ideatore di Venessia.com, all'inaugurazione del nuovo contatore lanciato dall'osservatorio Ocio che esposto nella vetrina della libreria "Usata by Marco Polo", in campo Santa Margherita è destinato ad aggiornare mensilmente il numero dei posti letto vocati all'intera offerta ricettiva nella città storica: dall'alberghiera a quella delle locazioni turistiche e B&B. Un'iniziativa nata proprio in collaborazione con Venessia.com, alla luce del contatore "gemello" che l'associazione aveva posizionato già nel 2008 nella farmacia Morelli di campo San Bortolo, dedicato al calcolo dei veneziani che nella realtà d'acqua ancora abitano e basato sui numeri forniti dall'Ufficio anagrafe del Comune.

(...) Fra i casi più eclatanti, quello di campo San Zan Degolà, «dove su 9 unità abitative solo una è occupata da residenti, mentre tutte le altre sono destinate alla locazione turistica breve, in un rapporto 18 a 2». A conferma di un turismo che sempre più starebbe riempiendo i vuoti di un esodo continuo.

«Noi non siamo contro le locazioni turistiche in sé ha detto Secchi e non vogliamo colpire il veneziano che affitta la sua stanza in più per arrotondare, quanto piuttosto il business delle case e delle società. Il vero Airbnb si basa sull'abitante che ospita il turista a casa sua, dunque chi opera nel settore dovrebbe avere obbligatoria la residenza».

