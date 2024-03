IL PREZZO DEL SUCCESSO: BASTANO DUE COLPI DI TOSSE PER GENERARE IL PANICO - TAYLOR SWIFT TOSSISCE SUL PALCO DURANTE IL CONCERTO DI SINGAPORE E SCATENA I FOLLOWER, ALLARMATI PER LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE – IN REALTÀ LA VERA PREOCCUPAZIONE È CHE LA CANTANTE POSSA CANCELLARE QUALCHE TAPPA DEL TOUR, LASCIANDOLI CON UN BIGLIETTO INUTILE (E COSTOSO) IN MANO … VIDEO

Gli ultimi mesi sono stati impegnativi per Taylor Swift, che sta girando il mondo in lungo e in largo con il suo Eras Tour. Tra un live e l'altro è riuscita anche a raggiungere il fidanzato Travis Kelce per il Superbowl, ma lo stress potrebbe aver minato la salute della popstar. Durante il primo show a Singapore, infatti, una serie di colpi di tosse hanno preoccupato i fan.

[…] Taylor Swift ha recentemente concluso una serie di concerti in Australia ed è approdata in Asia. Durante il primo live al National Stadium di Singapore è stata vista tossire durante la performance di "Delicate". I fan sono preoccupati che questo possa essere un segno del fatto che la Swift cancellerà il resto del suo tour mondiale Eras per curarsi.

Il video è diventato virale e sui social in molti sono convinti che la popstar abbia bisogno di riposo. La Swift si esibirà in altri tre spettacoli a Singapore, prima di volare in Francia per continuare il suo tour mondiale. La salute della popstar non è però l'unico motivo per cui si è parlato del suo soggiorno in Asia. I suoi fan del sud-est asiatico sono rimasti molto delusi dal fatto che abbia scelto di fermarsi solo a Singapore. L'Ente del Turismo del Paese l'ha infatti pagata 4,3 milioni di dollari a spettacolo per esibirsi in esclusiva e l'accordo ha scatenato l'ira degli Stati confinanti.

Il primo ministro thailandese Srettha Thavisin, parlando all'iBusiness Forum di Bangkok, ha infatti dichiarato: "Il governo di Singapore è intelligente. Le hanno chiesto di non tenere altri spettacoli in Asia". Swift ha infatti registrato il tutto esaurito per sei serate al National Stadium e gli spettacoli di Singapore faranno probabilmente impennare l'economia del Paese, con buona pace dei vicini delusi.

