LA PRIGIONE È L'ANTICAMERA DEL CIMITERO – UN DETENUTO SI È SUICIDATO NEL CARCERE ROMANO DI REGINA COELI, IMPICCANDOSI ALLE SBARRE DELLA CELLA – SI TRATTA DI UN 32ENNE, CHE STAVA SCONTANDO UNA CONDANNA A 27 ANNI DI CARCERE PER L'OMICIDIO DEL 67ENNE ENRICO PIVA, BRUCIATO VIVO NEL SUO APPARTAMENTO A RIETI NELL'AGOSTO DEL 2017...

il carcere di regina coeli 5

(ANSA) - Un detenuto si è suicidato nel carcere romano di Regina Coeli. Si tratta di un 32enne, che stava scontando una condanna a 27 anni di carcere, inflitta nel maggio 2021 dalla Corte d'Assise di Roma per l'omicidio del 67enne Enrico Piva, bruciato vivo nel suo appartamento a Rieti nell'agosto del 2017. Il 32enne, secondo quanto è stato riferito, poco prima del momento della conta, si è impiccato alle sbarre della cella dove era detenuto.

carcere regina coeli di roma

Il giovane originario di Paganica, in provincia de L'Aquila, ma residente a Cittareale (Rieti), un paio di settimane fa aveva aggredito un sovrintendente della Polizia penitenziaria ed era in attesa di essere trasferito in un altro istituto di pena. Nonostante il tempestivo intervento degli agenti di custodia per il giovane non c'è stato nulla da fare.

il carcere di regina coeli 2 carecre carcere il carcere di regina coeli