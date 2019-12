IN PRIGIONE NON CADE MAI LA LINEA - TROVATI MICROCELLULARI E SMARTPHONE NELLE CELLE DEI BOSS NEL CARCERE DI AVELLINO, NELLA SEZIONE DI ALTA SICUREZZA - CONTROLLI ANCHE NEL PENITENZIARIO DI FOGGIA - LE PRIGIONI ITALIANE FANNO ACQUA DA TUTTE LE PARTI: IL BOSS “PEPPE ‘O PAZZO” E’ RIUSCITO AD AVERE TRE TELEFONI IN CELLA MENTRE ERA AL 41 BIS…

(ANSA) - Telefoni, smartphone e carte Sim 'a disposizione' dei detenuti nella sezione di Alta Sicurezza del carcere di Avellino. L'ispezione, che ha riguardato anche il carcere di Foggia dove oltre a quattro telefoni cellulari sono stati sequestrati 20 grammi di hashish e un coltello a serramanico, è stata condotta da duecento uomini del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria e della Dia su disposizione dei direttori dei due istituti penitenziari.

Nel carcere avellinese sono stati rinvenuti 12 microcellulari, 3 smartphone e 14 sim. Le perquisizioni, che hanno riguardato in particolare le sezioni in cui sono ristretti elementi di spicco della criminalità organizzata, sono state effettuate con strumentazioni tecniche particolarmente innovative in grado di rilevare variazioni dei campi magnetici rese possibili, spiega in una nota il ministero della Giustizia, dalla decisione del Dap di destinare gli investimenti per l'anno in corso all'acquisto di strumenti e tecnologie per migliorare la sicurezza dei penitenziari.

