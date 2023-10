9 ott 2023 08:54

PRIGIONI FAR WEST - NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, UN DETENUTO ITALO-CUBANO, EX PUGILE, HA SEQUESTRATO UN AGENTE DELLA PENITENZIARIA MINACCIANDOLO CON UN'ARMA RUDIMENTALE - IL POLIZIOTTO, CON L'AIUTO DEI COLLEGHI, È RIUSCITO A LIBERARSI E USCIRE DALLA SEZIONE IN CUI ERA STATO RINCHIUSO - IL PREGIUDICATO IN PASSATO SI E’ RESO PROTAGONISTA DI ANALOGHI EPISODI IN ALTRO ISTITUTO DI PENA…