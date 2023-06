27 giu 2023 16:16

PRIGOZHIN È ARRIVATO IN BIELORUSSIA, MA PIÙ CHE IN ESILIO, SEMBRA IN ARRESTO – ALEKSANDR LUKASHENKO CONFERMA CHE IL CAPO DELLA WAGNER È IN BIELORUSSIA. L’EX CUOCO DI PUTIN SI TROVA IN UNO DEI POCHI HOTEL DI MINSK SENZA FINESTRE, “PER PROTEGGERLO DAI TENTATIVI DI OMICIDIO” (O DAL TERRIBILE PANORAMA). COME FARANNO A “SUICIDARLO”?