3 lug 2023 08:27

CON PRIGOZHIN IN ESILIO E SENZA PIU’ I FONDI DEL CREMLINO, IL GRUPPO WAGNER DEVE ABBASSARE LA CRESTA - I MERCENARI SOSPENDONO “TEMPORANEAMENTE” IL RECLUTAMENTO DI NUOVI MEMBRI IN RUSSIA VISTO IL TRASFERIMENTO IN BIELORUSSIA - MA SE IN TERRITORIO RUSSO IL GRUPPO DEVE STARE MANZO, ALL’ESTERO PROSEGUE LA SUA ATTIVITA’ DI SPECIALISTI MILITARI DA INVIARE NEI CAMPI DI FORMAZIONE…