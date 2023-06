Kyrylo Budanov

1. 007 KIEV, 'L'FSB RUSSO INCARICATO DI UCCIDERE PRIGOZHIN'

(ANSA) - L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader della Wagner Yevgeny Prigozhin dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana. Lo sostiene il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov in un'intervista a The War Zone, come riferisce Ukrinform. "Sappiamo che l'Fsb è stato incaricato di assassinare Prigozhin. Riusciranno a farlo? Vedremo con il tempo...", afferma Budanov.

2. MINSK, IN BIELORUSSIA NUOVO SISTEMA ANTIMISSILE S-400

(ANSA) - Una nuova batteria di sistemi antimissili S-400 viene attivata in Bielorussia. Lo afferma il ministro bielorusso della Difesa, riferisce la Tass

3. ALLARME BIELORUSSIA

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per “la Stampa”

«Cosa sta succedendo in Bielorussia?». Nel chiuso della stanza dell'Europa Building, più di un leader ha posto la domanda a Jens Stoltenberg, ospite del Consiglio europeo per fare il punto della situazione in Ucraina, ma anche in Russia e soprattutto in Bielorussia.

La discussione si è tenuta in modalità «top secret», con tutti i leader invitati a lasciare i loro telefoni fuori dalla stanza. Secondo quanto riferito da fonti Ue, durante il confronto è emersa la grande preoccupazione per quello che viene definito «un mix esplosivo»: la presenza sul territorio di armi tattiche nucleari e l'arrivo dei mercenari della Wagner, che alcuni capi di Stato non hanno esitato a definire «terroristi».

L'allarme è stato lanciato in particolare dagli Stati membri dell'Ue che confinano con il Paese guidato da Alexander Lukashenko: Lettonia, Lituania e Polonia.

«Non temiamo una minaccia militare diretta – ha fatto presente il premier lettone Krisjanis Karins –, ma c'è il rischio di infiltrazioni in Europa. Per questo dobbiamo aumentare la sicurezza ai confini».

Il presidente lituano Gitanas Nauseda è stato ancor più esplicito, dicendo che gli uomini di Evgenij Prigozhin «sono dei serial killer e nessuno sa quando potrebbero rivoltarsi contro di noi».

Durante l'incontro è stata evocata anche la questione della «strumentalizzazione dei migranti» che Minsk continua a spingere verso le frontiere Ue, per questo la Polonia è tornata a chiedere nuovi fondi per controllare i confini.

[…[ Durante il dibattito è stata avanzata la proposta di adottare un nuovo pacchetto di sanzioni contro Minsk. «È importante che non smettiate di imporre sanzioni» ha chiesto ai colleghi europei Volodymyr Zelensky, intervenuto in videoconferenza. […]

