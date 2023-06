PRIGOZHIN HA RINUNCIATO PERCHÉ HA CAPITO CHE NON CE L’AVREBBE FATTA O È TUTTA UNA FINTA? – SECONDO IL THINK TANK AMERICANO ISW, I MERCENARI DEL GRUPPO WAGNER NON SAREBBERO STATI IN GRADO DI OCCUPARE MOSCA E AFFRONTARE L’ESERCITO REGOLARE RUSSO, SENZA UN ULTERIORE SOSTEGNO – AVVICINANDOSI ALLA CAPITALE, L’EX “CUOCO DI PUTIN” AVREBBE CAPITO DI AVER FATTO IL PASSO PIÙ LUNGO DELLA GAMBA, E A QUEL PUNTO AVREBBE TRATTATO – MA QUALCOSA NON TORNA: PRIGOZHIN CONOSCE BENE L’ARMATA RUSSA. SE AVESSE PENSATO DI NON FARCELA, PERCHÉ È PARTITO? – I SELFIE SORRIDENTI MENTRE È COSTRETTO ALL’ESILIO

evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe 2

ISW, WAGNER NON SAREBBE STATO IN GRADO DI OCCUPARE MOSCA

(ANSA) - I mercenari del Gruppo Wagner di Evgeny Prigozhin non sarebbero stati in grado di affrontare un conflitto armato con le truppe dell'esercito russo e occupare Mosca senza un ulteriore sostegno: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra riferendosi al tentato golpe si sabato conclusosi con un accordo mediato dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Secondo fonti russe, scrive il centro studi statunitense, la prima colonna del Gruppo Wagner che ha iniziato a muoversi verso Mosca era composta da 350 pezzi di equipaggiamento, tra cui nove carri armati, quattro veicoli da combattimento Tiger, un sistema di lanciarazzi multipli Grad e un obice.

un selfie con prigozhin dopo il tentato colpo di stato

Sempre secondo fonti russe, le altre tre colonne della Wagner che si muovevano verso Mosca avevano rispettivamente 375, 100 e 212 pezzi di equipaggiamento, la maggior parte dei quali erano camion non blindati, auto e autobus. Il think tank commenta di non poter confermare l'esatta composizione delle colonne della Wagner.

Tuttavia, sottolinea, le notizie attuali suggeriscono che le forze di Prigozhin avrebbero avuto difficoltà ad occupare completamente Mosca o a condurre ingaggi prolungati con elementi delle Forze armate russe. Prigozhin, conclude il rapporto, potrebbe essere diventato più disponibile a trattare con Lukashenko quando le sue forze si avvicinavano a Mosca ed ha capito che il tempo stava per scadere per raccogliere il sostegno militare necessario per un potenziale conflitto armato con l'esercito russo.

soldati gruppo wagner

IL CAPO DI WAGNER YEVGENY PRIGOZHIN POSA PER UN SELFIE SORRIDENTE MENTRE È COSTRETTO ALL'ESILIO

Traduzione dell'articolo di Stephanie Pagones per https://nypost.com/

Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha posato per dei selfie sorridenti in Russia sabato, mentre era costretto all'esilio, poche ore dopo aver portato il Paese sull'orlo della guerra civile. L'effimera ribellione di Prigozhin si è conclusa improvvisamente sabato con la sua ritirata in Bielorussia - e l’ex cuoco di Putin, lungo la strada, ha posato per delle foto con dei civili lungo la strada.

soldati gruppo wagner

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato sabato che Prigozhin sarà esiliato nella Bielorussia, e che in cambio cadranno le accuse contro di lui per la sventata rivolta armata. I mercenari di Prigozhin avevano combattuto in Ucraina a fianco dei soldati russi. Dopo la brusca fine della ribellione, Prigozhin ha ordinato loro di tornare ai campi.

Anche le truppe mercenarie del Gruppo Wagner non saranno perseguite, ha dichiarato il Cremlino, mentre a coloro che si sono rifiutati di partecipare al tentativo di colpo di Stato saranno offerti contratti con il Ministero della Difesa. La rivolta di Prigozhin è iniziata dopo quello che ha dichiarato essere un attacco militare russo, che ha preso di mira gli accampamenti delle sue truppe in Ucraina venerdì con colpi di arma da fuoco, artiglieria e razzi.

evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe

Nonostante le sue affermazioni, le spie statunitensi hanno raccolto informazioni che dimostrano che Prigozhin stava preparando da tempo una rivolta. Il leader dei mercenari ha trascorso i mesi precedenti alla rivolta inveendo contro la leadership dell'esercito russo.

A maggio, Prigozhin ha lanciato insulti pesanti a Shoigu e Gerasimov, con un macabro video in cui mostrava quelli che secondo lui erano i cadaveri dei suoi combattenti. "Shoigu! Gerasimov! Dove sono le fottute munizioni?", chiedeva nella clip, di fronte a circa 30 cadaveri in uniforme intrisi di sangue .

"Questi sono i padri e i figli di qualcuno", dice Prigozhin indicando i corpi. "I bastardi che non ci danno le munizioni si mangeranno le budella all'inferno!". All'inizio di questo mese, ha criticato i vertici militari russi come "pagliacci che trasformano le persone in carne".

