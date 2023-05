PRIGOZHIN OGNI GIORNO SI SVEGLIA E SA CHE DOVRÀ SPARARLA SEMPRE PIÙ GROSSA PER FARSI NOTARE – IL CAPO DELLA WAGNER, SU TELEGRAM, ANNUNCIA LA PRESENZA DEL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, NELLA CITTÀ UCRAINA DI BAKHMUT. POI PERÒ RITRATTA TTUTO: “ERA UNO SCHERZO. OPS, MI AVETE MESSO IN IMBARAZZO. MI RIFERIVO AL FUTURO MINISTRO DELLA DIFESA” (CHE SAREBBE LUI?)

Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu "è a Bakhmut da circa una settimana, presso il quartier generale dell'unità d'assalto in uno dei sotterranei della città". Lo afferma il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sul proprio canale Telegram, rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva se Shoigu avesse risposto al suo invito. Prigozhin aveva in precedenza affermato di aver inviato una lettera a Shoigu invitandolo a vedere con i suoi occhi la situazione a Bakhmut, ma che la sua missiva era stata rifiutata.

Prigozhin ritratta, Shoigu a Bakhmut era uno scherzo

Il ministro della Difesa russo Sergeij Shoigu non è a Bakhmut come aveva affermato il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ad ammetterlo è lo stesso Prigozhin che, rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se la sua affermazione fosse uno scherzo, scrive in un messaggio Telegram: "Ops, mi avete messo in imbarazzo. Naturalmente mi riferivo al futuro ministro della Difesa". […]

