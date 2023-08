2 ago 2023 19:41

PRIMA CHE MI SILURI, TI DEPONGO - IL GENERALE ABDOURAHMANE TCHIANI SI E’ DECISO AL GOLPE IN NIGER DOPO AVER FIUTATO CHE IL PRESIDENTE BAZOUM ERA SUL PUNTO DI SOSTITUIRLO COME CAPO DELLA GUARDIA PRESIDENZIALE - TCHIANI E’ UN MILITARE DURO E PURO: FORMATOSI DA RAGAZZO IN UN’ACCADEMIA IN SENEGAL, HA SVOLTO DIVERSE MISSIONI DI ADDESTRAMENTO IN FRANCIA, MAROCCO E STATI UNITI - È L’ENNESIMO MILITARE FORMATO DAGLI AMERICANI CHE SI TRASFORMA IN GOLPISTA…