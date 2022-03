ALLA PRIMA LASCIO CORRERE, ALLA SECONDA TI GONFIO! – TRA WILL SMITH E CHRIS ROCK CI SONO VECCHIE RUGGINI. NEL 2016 IL COMICO AVEVA GIA' PRESO PER IL CULO JADA PINKETT, CHE AVEVA CHIESTO DI BOICOTTARE GLI OSCAR DOVE VENIVANO PREMIATI SOLO BIANCHI (PERCHÉ IL MARITO ERA STATO SNOBBATO): “È COME SE IO BOICOTTASSI LE MUTANDINE DI RIHANNA. NON SONO MAI STATO INVITATO”. POI LA STOCCATA VERSO SMITH: “NON È GIUSTO CHE WILL NON SIA IN NOMINATION. MA NON È NEANCHE GIUSTO CHE SIA STATO PAGATO 20 MILIONI PER WILD WILD WEST…” - VIDEO

Maurizio Acerbi per “il Giornale”

Nulla nasce per caso e la reazione, agli Oscar, di Will Smith contro Chris Rock, con tanto di sberlone rifilato in diretta sul viso dell'uomo che aveva osato offendere sua moglie (pur con una battuta pessima, per non dire cretina), potrebbe non essere solo figlia di un attacco improvviso di rabbia. Gag, tra l'altro, che pare non fosse prevista nel copione, a dimostrazione che non c'era nulla di preparato.

I PRECEDENTI

Tra i due c'erano dei trascorsi e non era la prima volta che il «comico» Chris Rock infieriva su Jada Pinkett Smith. Non solo l'alopecia, insomma, ma bisogna risalire alla notte del 2016, stesso palcoscenico, per ricordare un episodio che, probabilmente, la coppia non aveva mai digerito.

Era l'anno del cosiddetto So White, con il boicottaggio alla manifestazione «troppo bianca» lanciato dalla stessa Jada Pinkett Smith, infuriata per la mancata Nomination, di quell'anno, del marito: «Agli Oscar, le persone di colore sono sempre le benvenute per consegnare i premi, al massimo per far divertire (con riferimento proprio a Chris Rock, presentatore della cerimonia - ndr), ma raramente siamo riconosciuti per i nostri risultati artistici».

Durante la serata, Rock aveva risposto per le rime: «Jada ha boicottato gli Oscar? È come se io boicottassi le mutandine di Rihanna. Non sono mai stato invitato». Con frecciatina anche a Smith: «Non è mica giusto che Will non sia tra le nomination. Vero. Ma non è neanche giusto che sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West». Film che fu un flop.

Nel 2018, poi, Smith aveva pubblicato una frase di auguri alla ex moglie Sheree Zampino per il suo compleanno, con la chiusa «Ti amo, Ree-Ree». Con Rock che aveva punzecchiato l'armonia della coppia scrivendo: «Wow. Hai una moglie molto comprensiva».

LE SCUSE

Domenica notte, durante il discorso per l'Oscar vinto, Smith si era scusato con l'Academy, ma non con il rivale. Cosa strana perché se Chris Rock avesse sporto denuncia, Smith avrebbe rischiato fino a 6 mesi carcere. Sean Combs, amico di entrambi, aveva svelato che i due «hanno fatto pace al party di Vanity Fair», dove, però, il comico non si era presentato.

Ieri, però, in un lungo post pubblicato su Instagram, sono arrivate le scuse ufficiali di Smith al rivale. «Scherzi a mie spese sono parte del lavoro, ma quello su un problema medico di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente», ha ammesso il premio Oscar per King Richard, definendo «inaccettabile e senza scuse» il suo comportamento.

«Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho sbagliato e mi sento imbarazzato. Le mie azioni non sono indicative dell'uomo che vorrei essere». Anche se i due, si dice, non si siano ancora parlati di persona.

Scuse (forse) non casuali visto che l'Academy of Motion Pictures non ha preso bene lo sberlone (con insulto) in diretta tv, affermando che «condanna l'azione di Will Smith e sta analizzando l'incidente con l'ipotesi di adottare ulteriori misure». Addirittura, secondo l'Hollywood Reporter, Smith potrebbe non solo essere sanzionato, ma addirittura sospeso dall'Academy. Si vocifera anche di punirlo con il ritiro della statuetta vinta come Miglior Attore, ma questo è molto improbabile. Smith rischia, comunque, con il suo sindacato, la Screen Actors Guild, con conseguenze sui film in lavorazione. E teme per i futuri incassi.

