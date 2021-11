Da www.notizie.it

Non solo il sonno: anche la flatulenza potrebbe essere un problema dell’attuale presidente americano, Joe Biden. A vociferare sul suo conto sono i tabloid britannici, secondo cui il preisdente statunitense avrebbe emesso un peto davanti agli altri grandi della terra, in occasione del recente Cop26 di Glasgow.

A esserne rimasta sconvolta sarebbe in particolare Camilla, compagna del principe Carlo. Per i tabloid d’Oltremanica, infatti, la consorte reale non smetterebbe di parlarne. La notizia non è stata confermata, ma fa già sorridere i cittadini di tutto il mondo.

Nulla di confermato, ma intanto le voci fanno il giro del mondo. A rilasciare le ultime indiscrezioni sono i tabloid inglesi. Non si tratta probabilmente di un attacco gratuito al presidente americano, ma una notizia privata che ormai è diventata di dominio pubblico.

Biden, infatti, pare non sia riuscito a trattenere un peto, che sarebbe stato “rumoroso” ed emesso in mezzo ad altri grandi della terra. Se il fatto venisse confermato, potrebbe trattarsi di una vera figuraccia. Una caduta di poca classe per l’americano Biden.

Stando a quanto reso noto dal Daily Mail e altri tabloid britannici, a raccontare quanto successo sarebbe stata Camilla Parker Bowles, presente in quel momento piuttosto imbarazzante

I tabloid, infatti, hanno fatto sapere che Joe Biden avrebbe emesso un peto in occasione del recente Cop26 e “a non smettere di parlare dell’accaduto” sarebbe proprio Camilla.

Per la Parker Bowles, inoltre, si sarebbe trattato di un peto “lungo e rumoroso”. La reale britannica ne sarebbe rimasta davvero sconvolta, tanto da parlarne per diversi giorni.

Al momento tanto chiacchierato che vedrebbe protagonista il presidente Biden non erano però presenti numerose figure istituzionali. Per i tabloid, infatti, c’erano soltanto Camilla, il principe Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson.

