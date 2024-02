PRIMA DI PARLARE DI "BAVAGLIO" ALLA STAMPA, LEGGETE COSA SUCCEDE IN RUSSIA – LA POLIZIA DI MOSCA HA ARRESTATO SERGEY SOKOLOV, IL DIRETTORE DI “NOVAYA GAZETA”, LA TESTATA INDIPENDENTE MESSA AL BANDO DA PUTIN – IL GIORNALISTA È STATO PORTATO IN UN COMMISSARIATO DI POLIZIA E ACCUSATO DI “DISCREDITO DELLE FORZE ARMATE” – MENTRE GRAN PARTE DEL PERSONALE DI “NOVAYA GAZETA” HA LASCIATO LA RUSSIA NEL MARZO 2022, SOKOLOV HA CONTINUATO A LAVORARE NEL PAESE E…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

sergey sokolov il direttore di novaya gazeta 3

Alla vigilia del funerale di Alexei Navalny, la polizia di Mosca ha arrestato il direttore di Novaya Gazeta, la testata indipendente russa messa al bando da Putin.

Lo riferisce lo stesso giornale secondo cui Sergey Sokolov è stato condotto a un commissariato di polizia e accusato di "discredito" delle forze armate.

Sokolov è stato nominato ufficialmente direttore di Novaya Gazeta nel settembre del 2023, dopo le dimissioni del Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, che era stato definito "agente straniero" dalle autorità russe.

sergey sokolov il direttore di novaya gazeta 1

Non è chiaro dove Sokolov sia detenuto. Se riconosciuto colpevole, rischia una multa fino a 50mila rubli (pari a circa 500 euro). […]

novaya gazeta

Mentre gran parte del personale di Novaya Gazeta ha lasciato la Russia nel marzo 2022 per fondare Novaya Gazeta Europe in Lettonia, Sokolov ha continuato a lavorare per Novaya Gazeta in Russia. Il sito web di Novaya Gazeta è stato bloccato in Russia nel novembre 2022 e la sua licenza per i media è stata revocata a febbraio del 2023, riporta ancora la testata sul suo sito.

sergey sokolov il direttore di novaya gazeta 4 sergey sokolov il direttore di novaya gazeta 2 VLADIMIR PUTIN PARLA ALLE CAMERE RIUNITE VLADIMIR PUTIN PARLA ALLE CAMERE RIUNITE