11 apr 2020 08:24

PRIMA L’EPIDEMIA E POI LA CARESTIA – DECINE DI PROPRIETARI DI PICCOLI NEGOZI HANNO PROTESTATO FUORI DA UNO DEI PIÙ GRANDI CENTRI COMMERCIALI DI WUHAN PER CHIEDERE IL TAGLIO DEGLI AFFITTI – DA QUANDO È INIZIATA L'EPIDEMIA I COMMERCIANTI SONO IN CRISI NERA E ADESSO CHIEDONO ALMENO DI POTER NON PAGARE LA LOCAZIONE DEI PICCOLI NEGOZI – IL LORO VIDEO DI PROTESTA È STATO FATTO SPARIRE DALLA RETE E ALCUNI DI LORO SONO STATI…