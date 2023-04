PRIMA LA SALUTE - CHRIS HEMSWORTH, ATTORE 39ENNE FAMOSO PER LA SUA INTERPRETAZIONE NEL FILM “THOR”, NON HA INTENZIONE DI PRENDERE ALTRI RUOLI DOPO AVER APPRESO DEL SUO RISCHIO DI AMMALARSI DI ALZHEIMER - DOPO AVER FATTO ALCUNE ANALISI DEL SANGUE, HA SCOPERTO DI ESSERE GENETICAMENTE PREDISPOSTO CON UNA PROBABILITÀ DI AMMALARSI DEL… - VIDEO

Estratto dell'articolo da www.grazia.it

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth prenderà una pausa dalla carriera cinematografica dopo aver scoperto di essere geneticamente predisposto al morbo di Alzheimer.

L'attore australiano, 39 anni, ha fatto sapere che non ha intenzione di ritirarsi, ma che sta rallentando il carico lavorativo.

Al momento Hemsworth è impegnato in quattro progetti, tra cui la rivisitazione del suo personaggio Thor in un imminente sequel di Avengers e un film biografico sull'icona del wrestling Hulk Hogan.

Chris Hemsworth

Ma dopo quei progetti, dice una fonte, «non ha intenzione di assumere molti ruoli poiché ha appreso del suo alto rischio di ammalarsi di Alzheimer».

Dopo aver fatto le analisi del sangue per il programma, è stato informato che ha "tra le otto e le dieci volte" più probabilità di soffrire di questa malattia neurodegenerativa rispetto alla maggior parte delle persone.

kristen stewart chris hemsworth biancaneve e il cacciatore

Chris Hemsworth ha commentato così la notizia:

«Alla maggior parte di noi piace evitare di parlare della morte nella speranza di riuscire in qualche modo a evitarla. Poi all'improvviso ti viene detto che alcuni grandi indicatori stanno effettivamente segnalando cosa ti accadrà, e la realtà ti affonda. È una cosa che ti costringe ad affrontare la tua mortalità»

