Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

Fermo amministrativo e multa per la Geo Barents. La nave con cui opera nel Mediterraneo Medici Senza Frontiere è la prima vittima del decreto Ong del governo Meloni. «Le autorità italiane - fa sapere Msf nella tarda serata di ieri - sono salite a bordo della Geo Barents e hanno notificato al nostro team il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10 mila euro».

La nave si trova nel porto di Augusta, in Sicilia, ed era pronta a partire questa mattina alle 8 per una nuova missione di ricerca e soccorso. Resterà invece ferma e per venti giorni non potrà lasciare il porto. Poche ore prima, con il via libera del Senato, le nuove norme volute dal governo diventavano legge. […]

Era il 17 febbraio e la Geo Barents approdava nelle Marche con 48 migranti salvati al largo delle coste libiche, tra cui nove minorenni.

[…] Il nuovo codice di condotta messo a punto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è in vigore da inizio gennaio. Ieri è stato approvato in via definitiva a palazzo Madama con 84 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto. Tra le novità della legge rientra l'obbligo per le Ong di richiedere, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco che deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. Uno dei punti oggetto di maggiore scontro in Parlamento, perché ritenuto dalle opposi zioni un ostacolo peri salvataggi multipli.

Previste per il comandante multe fino a 50mila euro e, oltre alla sanzione pecuniaria, la nave può essere sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi. In caso di «reiterazione della violazione» con l'utilizzo della «medesima nave», è stata introdotta la sanzione accessoria della «confisca» dell'imbarcazione. […]

