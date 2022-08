Stefania Puorro per lanuovasardegna.it

masturbazione

Il passeggero è ben vestito e di bell’aspetto. Alto, snello, barba curata, occhiali da vista. Ma questo 34enne che vive a Barletta, non è perbene come sembra. Anzi. Nel giro di pochi minuti si sarebbe trasformato in un esibizionista. Sì, perché appena si è seduto sull’aereo diretto a Ciampino, ha cominciato a masturbarsi.

Gli altri viaggiatori, scioccati, hanno chiamato gli assistenti di volo e il comandante e alla fine quel giovane è stato portato via dalla polizia di frontiera. Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato però depenalizzato. Quindi, dovrà pagare una sanzione amministrativa: 10mila euro se salderà subito, 30mila se passeranno 60 giorni. Il volo della Wizz air in partenza da Olbia per Roma Ciampino era in programma alle 8,35 di ieri.

masturbazione 1

Nel gruppone di vacanzieri pronti per l’imbarco, anche molti bambini. Tra i primi della fila, c’era appunto il pugliese che indossava una camicia in lino a righine e pantaloni beige chiaro. Aveva imbarcato un bagaglio e ne aveva uno piccolo a mano. Con tranquillità è salito a bordo, ha raggiunto il posto a lui assegnato vicino al finestrino, il 15C, e si è sistemato. Poco dopo, al suo fianco, si sono accomodati due ventenni e nel giro di qualche minuto l’aereo si è riempito. Poi è accaduto quello che nessuno si sarebbe aspettato.

Il giovane di Barletta, prima del decollo, si è infilato la mano nei pantaloni e ha cominciato a masturbarsi. E quando i ragazzi vicini di sedile hanno chiesto l’intervento dell’equipaggio, l’esibizionista ha solo coperto le parti basse con un libro senza però fermarsi. Gli altri passeggeri hanno cominciato allora a insultarlo in modo pesante e, poco dopo, sono arrivati gli uomini della polizia di frontiera guidati da Christian Puddu. Il giovane, impassibile, si è alzato. Senza dire una parola. Ha seguito gli agenti verso l’ufficio e anche in questo caso è rimasto in silenzio. Gli hanno controllato i documenti, ma lui non ha dato alcun tipo di informazione e non ha cercato neppure di difendersi. È rimasto sempre e solo zitto.

La polizia di frontiera gli ha contestato gli atti osceni, poi si è deciso di “sostituire” il reato con una sanzione amministrativa. Ma non è escluso che possa essere anche denunciato per interruzione di pubblico servizio. Sì, perché l’aereo per Ciampino della Wizz air sarebbe dovuto partire alle 8,35 e invece è decollato quasi un’ora e mezzo dopo. Sono stati sentiti anche diversi testimoni e tutti hanno confermato che quel giovane si stava masturbando come se niente fosse. Una conferma arrivata pure dal comandante dell’aereo, il quale ha consegnato un report dettagliato su quanto accaduto e stabilito che a causa della “condotta inappropriata”, il giovane pugliese non potrà più volare con la sua compagnia.

aereo wizz air

Una volta completate tutte le procedure, la polizia di frontiera ha accompagnato fuori dall’aeroporto l’esibizionista e di lui, per ora, si sono perse le tracce. Ci sono però altre indagini in corso. C’è qualcuno, sui social, che in questo momento starebbe “promuovendo” tour sessuali di masturbazione. Si sta dunque cercando di capire se anche il 34enne di Barletta possa far parte del giro.