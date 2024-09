LA PRIMA VOLTA DI ROCCO SIFFREDI (A TEATRO) - L'ATTORE PORNO RACCONTA LA SUA VITA TRA SET E REALTÀ A MILANO, ROMA E TORINO - LO SPETTACOLO, "SIFFREDI RACCONTA ROCCO", È UN VIAGGIO NELLA SUA CARRIERA: "ALLA DOMANDA: 'ROCCO, MA PERCHÉ HAI VOLUTO FARE PORNO?', RISPONDEVO: 'PER FAR SESSO CON UN NUMERO INFINITO DI DONNE'. PER LA LIBERTÀ DI ESSERE ME STESSO ED È STATO BELLISSIMO AVERLO POTUTO FARE"

SIFFREDI RACCONTA ROCCO

Siffredi racconta Rocco, ma non come te lo immagini. Rocco Siffredi si prende il palcoscenico per un debutto caldeggiato da tempo in Siffredi racconta Rocco, lo spettacolo in tour dal 29 ottobre, la prima data agli Arcimboldi di Milano per poi proseguire nei teatri di tutta Italia, tra cui l’Alfieri di Torino (4 novembre) e il Brancaccio di Roma (18 novembre).

Un viaggio intimo e divertente nella vita dell’attore (raccontata già dalla serie Netflix Supersex, con Alessandro Borghi nel ruolo del protagonista), pornostar e imprenditore, guidato dalla voce del suo stesso protagonista, che per la prima volta si racconta “come avrebbe sempre voluto fare”. [...]

«Alla domanda: “Rocco, ma perché hai voluto fare porno?”, rispondevo: “Per far sesso con un numero infinito di donne diverse al mondo”. Io ho fatto porno per la libertà di essere me stesso ed è stato bellissimo averlo potuto fare, senza però mai dimenticare il rispetto per la libertà degli altri».

rocco siffredi bergamo sex foto di francesca ricciardi 2

Attraverso la sua storia, Siffredi porta il pubblico alla scoperta di quanta comicità possa esserci dietro al sesso, di quanta determinazione sia necessaria per muoversi in un mondo solo apparentemente “senza regole”, di quanta passione e spirito di libertà guidino le scelte di chi ha deciso di lavorare nel porno e soprattutto di quanta bellezza e supporto regalino gli affetti veri, quelli per i quali Rocco è prima di tutto un figlio, un padre, un marito, un fratello, un amico. Al suo fianco sul palco anche un'ospite d'eccezione, la moglie Rózsa.

Lo spettacolo, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione, rappresenta per Siffredi una nuova prima volta [...]

rocco siffredi al bergamo sex 2024 foto francesca ricciardi

