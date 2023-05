16 mag 2023 12:17

UNA PRIMAVERA CHE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI! - PREPARATE LE CALOSCE: CI ASPETTANO ALTRI 10 GIORNI DI PIOGGIA E TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA STAGIONALE - LA SITUAZIONE PIÙ PREOCCUPANTE IN EMILIA ROMAGNA, DOVE POTREBBERO CADERE PIÙ DI 100MM DI PIOGGIA, MA SI PREVEDONO ACCUMULI SIMILI ANCHE IN CAMPANIA E IN CALABRIA - E PENSARE CHE SOLAMENTE UN ANNO IL PROBLEMA ERA L'OPPOSTO - LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI…