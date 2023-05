27 mag 2023 13:50

CON I PRIMI CALDI, PUNTUALE COME OGNI ANNO, TORNA LA POLEMICA SULLE RAGAZZE CHE VANNO A SCUOLA CON LE POPPE E LE COSCE IN BELLA VISTA – ALL’ISTITUTO COMMERCIALE “MOZART” DI ROMA IL PRESIDE HA VIETATO TUTTI I CAPI D’ABBIGLIAMENTO “ECCESSIVI”(COMPRESI I PANTALONCINI CORTI): “LA SCUOLA È UN LUOGO D’APPRENDIMENTO NON SOTTOMESSO ALLE TENDENZE EFFIMERE DETTATE DAL CONSUMISMO” (MA QUALE CONSUMISMO, LE PISCHELLE VOGLIONO FARSI VEDERE...)