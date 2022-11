PRIMO BOTTA AL GOVERNO MELONI: DANIELA SANTANCHÈ È INDAGATA! - IL MINISTRO DEL TURISMO È SOTTO INDAGINE PER BANCAROTTA E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: È QUANTO EMERGE DAGLI ATTI DELLA PROCURA DI MILANO, CHE CHIEDE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ EDITORIALE DELLA PITONESSA, LA "VISIBILIA" - L'INDAGINE È PARTITA DA UN ESPOSTO DEI SOCI DI MINORANZA, E HA EVIDENZIATO COME I BILANCI 2016-2020 ABBIANO AVUTO "COSTANTI PERDITE". DA QUELLA DENUNCIA È NATA ANCHE UNA CAUSA CIVILE PER "GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE" - LEI NEGA: "È FALSO. NON C'È NESSUN INDAGATO E IO HO VENDUTO TUTTE LE QUOTE"

1. LA MINISTRA SANTANCHÈ INDAGATA PER BANCAROTTA E FALSO IN BILANCIO. LA PROCURA CHIEDE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ VISIBILIA

Sandro De Riccardis, Luca De Vito per www.repubblica.it

Un "evidente e manifesto stato di insolvenza" ha portato la procura ad avanzare istanza di fallimento per Visibilia editore, la società di cui è stata fondatore e primo azionista il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Dagli atti emerge come anche la senatrice di Fratelli d'Italia sia indagata per bancarotta e false comunicazione sociali.

Nei confronti della società editrice, il pm di Milano Roberto Fontana ha avanzato quella che tecnicamente è un'istanza di "liquidazione giudiziale", ossia una richiesta di fallimento. Le analisi contabili hanno quantificato debiti scaduti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per circa 984mila euro.

L'indagine condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano è partita da un esposto dei soci di minoranza e ha evidenziato come i bilanci "tra il 2016 e il 2020" abbiano avuto "costanti perdite già a far data dall'esercizio 2016". In una informativa della Gdf vengono analizzati i rilievi sollevati dai titolari delle quote - dalla cui denuncia è nata anche una causa civile per "gravi irregolarità nella gestione" - ed emergerebbero "false comunicazioni sociali relative ai bilanci, almeno dal 2017, con particolare riguardo alle voci "avviamento" e "imposte anticipate"".

Per discutere l'istanza di liquidazione giudiziale, il Tribunale fallimentare ha fissato udienza per discuterla per il 30 novembre.

2. DANIELA SANTANCHÈ INDAGATA PER FALSO IN BILANCIO NEI CONTI DI VISIBILIA EDITORE SPA. MA LEI NEGA: «HO VENDUTO LE MIE QUOTE»

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per www.corriere.it

Pronta la replica dell'interessata: «È falso che io sia indagata. Querelerò tutti coloro che vicino a Visibilia scrivono Santanchè, visto che io ho venduto tutte le quote. E peraltro nel caso di specie non solo non è indagata la Santanchè ma non c'è nessun indagato, perché il fascicolo è aperto a `modello 45´, quindi senza indagati», conclude Santanchè.

3. VISIBILIA VERSO IL FALLIMENTO, UDIENZA IL 30 NOVEMBRE

Da “Libero quotidiano”

Un mese, qualche giorno di meno. Poi l'udienza, e a quel punto sarà più chiaro il futuro dell'azienda, o comunque ci sarà qualche informazione ulteriore. Per il momento, in assenza di elementi aggiuntivi, ci si deve attenere alla comunicazione che "Visibilia Editore", società che fa capo al ministro del Turismo Daniela Santanchè (Fdi), ha inoltrato agli organi di informazione. «La società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data 31 ottobre 2022 è stata notificata dal Tribunale di Milano - Sezione Seconda civile - la fissazione, al 30 novembre 2022, dell'udienza per l'accertamento dei presupposti per la liquidazione giudiziale».

In pratica vorrebbe dire fallimento. «Il procedimento», prosegue la nota, «è stato promosso dalla Procura della Repubblica di Milano sulla base di un prospetto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione che riporta iscrizioni a ruolo a carico della Società, per 984 mila 667 euro e 14 centesimi. La Società eserciterà le prerogative difensive entro l'udienza fissata», dicevamo, per il 30 novembre.

«L'emittente comunica di aver conferito mandato ai propri legali per acquisire la documentazione a supporto dell'istanza della Procura della Repubblica di Milano e che contesterà la sussistenza dello stato di insolvenza, non ritenendo gli inadempimenti richiamati quali elementi di prova di incapacità della società a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

"Visibilia Editore", dunque, ritiene di essere a posto, che non sussistano i presupposti per la liquidazione giudiziale. Nel frattempo il ministro Santanché ha già avviato i primi dossier sul turismo. Ha parlato di «dati incoraggianti» per il ponte del primo novembre. «Il settore resiste nonostante la crisi ma è nostro dovere sostenerlo sempre più». Soddisfazione anche per l'alleggerimento sul Covid e «pugno duro contro le mafie».

