CON IL PRIMO SVALVOLONE CHE SI SPOGLIA IN PUBBLICO È UFFICIALMENTE INIZIATA L’ESTATE – UN TIZIO È SALITO SULL’ALTARE MAGGIORE DELLA BASILICA DI SAN PIETRO, IN VATICANO, E SI È SPOGLIATO – SUBITO È INTERVENUTA LA GENDARMERIA, CHE L’HA COSTRETTO A RIVESTIRSI E L’HA INTERROGATO. I MOTIVI DEL GESTO SEMBREREBBERO LEGATI ALLA GUERRA IN UCRAINA, VISTO CHE L’UOMO, CHE SOFFRE DI FORTI CRISI DEPRESSIVE, HA DETTO DI…

Estratto da www.leggo.it

UOMO NUDO SULL ALTARE MAGGIORE DELLA BASILICA DI SAN PIETRO

Un uomo, poco prima della chiusura ai turisti della Basilica di San Pietro in Vaticano, è salito sull'altare maggiore denudandosi. La scena è stata ripresa […] sotto gli occhi esterrefatti di un gruppo di fedeli e diffusa sul canale Telegram "Welcome to Favelas". Naturalmente sono intervenuti subito i Sanpietrini [...] assieme ad alcuni gendarmi che hanno costretto l'uomo a rivestirsi portandolo in gendarmeria per essere interrogato e identificato. I motivi del gesto dissacratorio sembrerebbero legati alla guerra in Ucraina, visto che l'uomo ha detto di soffrire per i bambini che muoiono sotto le bombe russe. […] l'autore di questo gesto assurdo soffrirebbe di forti crisi depressive, tanto che continuava a infliggersi micro ferite con le unghie.