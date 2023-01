IL PRINCIPALE ISTITUTO CINESE DI RICERCA SULLE ARMI NUCLEARI HA ACQUISTATO SOFISTICATI CHIP PER COMPUTER STATUNITENSI ALMENO UNA DOZZINA DI VOLTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI E MEZZO, ELUDENDO LE RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE AMERICANA INTRODOTTA 25 ANNI FA - LA “CHINA ACADEMY OF ENGINEERING PHYSICS”, GESTITA DALLO STATO, È RIUSCITA A OTTENERE I SEMICONDUTTORI PRODOTTI DA SOCIETÀ STATUNITENSI COME INTEL CORP E NVIDIA CORP…

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - Il principale istituto cinese di ricerca sulle armi nucleari ha acquistato sofisticati chip per computer statunitensi almeno una dozzina di volte negli ultimi due anni e mezzo, eludendo le restrizioni all'esportazione americane introdotte 25 anni fa per frenare tali vendite.

CHINA ACADEMY OF ENGINEERING PHYSICS

Un'analisi esclusiva del Wall Street Journal dei documenti di appalto ha rilevato che la China Academy of Engineering Physics, gestita dallo stato, è riuscita a ottenere i semiconduttori prodotti da società statunitensi come Intel Corp e Nvidia Corp sin dal 2020, nonostante il suo inserimento nella lista nera delle esportazioni statunitensi nel 1997. I chip, ampiamente utilizzati nei data center e nei personal computer, sono stati acquistati da rivenditori in Cina.

Alcuni sono stati acquistati come componenti per sistemi informatici, mentre molti sono stati acquistati dal laboratorio dell'istituto che studia la fluidodinamica computazionale, un vasto campo scientifico che include la modellizzazione delle esplosioni nucleari. Tali acquisti sfidano le restrizioni di lunga data imposte dagli Stati Uniti per impedire l'uso di qualsiasi prodotto statunitense per la ricerca sulle armi atomiche da parte di potenze straniere.

microchip. 2

L'accademia, nota come CAEP, è stata una delle prime istituzioni cinesi inserite nella blacklist Usa a causa del suo lavoro nucleare. L'indagine del Wsj su articoli di ricerca pubblicati dal CAEP ha rilevato che almeno 34 nell'ultimo decennio hanno fatto riferimento all'uso di semiconduttori americani nella ricerca. Sono stati utilizzati in vari modi, inclusa l'analisi dei dati e la generazione di algoritmi. Esperti nucleari hanno affermato che in almeno sette di essi la ricerca può avere applicazioni per il mantenimento delle scorte nucleari.