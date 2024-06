PRINCIPATO DELLE MAZZETTE – IL 24 MARZO SCORSO GIOVANNI TOTI ERA A MONTECARLO E DOPO UN PRANZO CON ALDO SPINELLI SCRIVE ALLA SUA SEGRETARIA: “MI HA DETTO CHE FA 10 POSTI. POI IL RESTO CI AGGIUSTIAMO”. SECONDO GLI INVESTIGATORI QUELL’ALLUSIONE FAREBBE EMERGERE “L’OMBRA DI UTILITÀ OGGETTO DI ACCORDI CORRUTTIVI” – LA RICHIESTA DI REVOCA DEI DOMICILIARI È STATA RIFIUTATA ANCHE PER QUESTO: “IL GOVENRATORE POTREBBE REITERARE IL REATO, “PRESSATO DALLA NECESSITÀ DI REPERIRE FONDI”

Estratto dell’articolo di Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

toti spinelli

Montecarlo, 24 marzo. Giovanni Toti e Aldo Spinelli sono a pranzo insieme. Il giorno stesso Toti scrive su Whatsapp alla segretaria Marcella Mirafiori per annunciare nuovi soldi in arrivo dall’imprenditore. Una parte sarebbe in chiaro, per gli investigatori, attraverso una cena di finanziamento; un’altra, “in modo allusivo”, verrebbe invece offerta in altro modo: “Spinelli mi ha detto che fa 10 posti. Poi il resto... ci aggiustiamo”. La cena di cui si parla si terrà a Villa Lo Zerbino, il 14 aprile, “a beneficio del Comitato Giovanni Toti, in vista delle elezioni regionali del 2024”. Spinelli, annotano gli inquirenti, “corrisponde l’importo di 10 persone, 4.500 euro”. Da questa conversazione, secondo il giudice Paola Faggioni, emerge l’ombra di “utilità oggetto di accordi corruttivi”.

E IO PAGO - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Ed è uno dei passaggi chiave dell’ordinanza con cui il tribunale ha rigettato la richiesta di revoca dei domiciliari presentata da Toti. Il governatore, “pressato dalla necessità di reperire fondi”, potrebbe reiterare il reato, e rimettere “a disposizione la propria funzione in favore di interessi privati […]”.

Un modus operandi ripetute per quattro elezioni: Savona 2021; Genova 2022; elezioni politiche, 2022; Ventimiglia e Sarzana. Resta “elevato e attuale rischio di inquinamento probatorio” […] A pesare è anche il comportamento del governatore, che ritiene le condotte di cui è accusato “pienamente legittime e corrette”. Il difensore di Toti, Stefano Savi, ha già annunciato un ricorso al Riesame.

giovanno toti sale sullo yacht di spinelli

L’ordinanza riporta nuovi elementi emersi dagli interrogatori e da una prima analisi dei telefoni effettuata dalla Finanza: “Evidentemente, sulla base di accordi preventivi con Spinelli – scrive il gip Faggioni, parlando della chat su Montecarlo – Toti faceva riferimento a una partecipazione a una cena elettorale, utilizzando un’espressione (‘il resto’) di frequente usata sia da Toti che da Spinelli”.

Aldo Spinelli Toti

Il giudice definisce il comportamento di Toti “elusivo”: “Ha sempre cercato di scegliere luoghi ‘riservati’ (la barca o la casa di Spinelli) al fine di scambiarsi reciproche richieste di favori (...)”. E a titolo di esempio cita un’intercettazione in cui Toti invita il presidente dell’Autorità portuale Paolo Signorini in un bar, Le Cicale Bistrot di Albaro, scelto per la discrezione: “C’è spazio, non ci rompe il cazzo nessuno e si può parlare... passano le macchine, c’è rumore di fondo...”.

toti signorini copia toti sullo yacht di aldo spinelli PAGO - ALDO SPINELLI MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA