15 mag 2023 11:06

PRINCIPE ANDREA, FORA DAI BALL! – ORA CHE IL FRATELLO È DIVENTATO RE E NON C’È PIÙ LA MADRE A PROTEGGERLO, PER IL “DUCA DI PORK” SI METTE MALE: RE CARLO È DECISO A BUTTARLO FUORI DAL ROYAL LODGE DESTINATO A WILLIAM E KATE, MA LUI SI RIFIUTA DI LASCIARE LA CASA PER ANDARE AD ABITARE NEL VICINO FROGMORE COTTAGE, L'EX DIMORA DI HARRY E MEGHAN – NON È CHIARO COME FINIRÀ LO SCAZZO E…