Non uno, ma ben due lavori. Il principe Harry, oltre al lavoro nella unicorn “BetterUp”, avrà un ruolo in una think tank in cui lavora anche la nuora di Rupert Murdoch.

Il duca lavorerà a uno studio di sei mesi e sarà uno dei membri della Commissione sulla disinformazione della Aspen Institute. La notizia sorprendente è che tra i 14 commissari dell'Aspen Institute c'è Kathryn Murdoch, co-fondatrice e presidente di Quadrivium, sposata con James Murdoch, ex presidente di "News of the World", che si è dimesso dall'impero mediatico del padre Rupert lo scorso anno. Una notizia non da poco visto che il Duca ha fatto causa ai proprietari di Mirror e Sun (di proprietà di Murdoch) per hackeraggio telefonico.

Il principe Harry, la signora Murdoch e gli altri commissari siederanno accanto a tre co-presidenti per condurre questo studio di sei mesi sullo stato della disinformazione americana. Tra i co-presidenti c'è Rashad Robinson, presidente di "Color of Change", con cui Harry e Meghan hanno lavorato in passato.

La commissione si incontrerà per la prima volta ad aprile, tenendo una serie di briefing con esperti, prima di pubblicare un rapporto dopo 60 giorni, seguito da una serie di raccomandazioni in autunno.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, il Duca ha dichiarato: «Come ho detto, il mondo digitale di oggi ci ha inondati di una valanga di disinformazione, influenzando sulla nostra capacità come individui - così come società - di pensare in modo chiaro e capire veramente il mondo in cui viviamo. Sono convinto che si tratti di una questione umanitaria che, come tale, richiede una risposta multi-stakeholder da parte di membri dei media, ricercatori, accademici, leader del governo e della società civile.

Non vedo l'ora di entrare a far parte di questa nuova commissione Aspen e non vedo l'ora di lavorare alla soluzione della crisi della disinformazione».

