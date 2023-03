IL PRINCIPE HARRY HA UN SOLO OBIETTIVO NELLA VITA: LA VENDETTA – IL DUCA È TORNATO A SORPRESA A LONDRA PER UN’UDIENZA DEL PROCESSO CONTRO IL "DAILY MAIL", ACCUSATO DI INTERCETTAZIONE ILLEGALE DI DIVERSI VIP – PARE CHE HARRY SIA NEL REGNO UNITO DA SOLO, SENZA LA MOGLIE MEGHAN MARKLE: SAREBBE L’OCCASIONE IDEALE PER INCONTRARE IL PADRE E IL FRATELLO E METTERE FINE ALLA FAIDA. MA SE CARLO È PIÙ MORBIDO, WILLIAM È INFLESSIBILE…

Il principe Harry, secondogenito ribelle di re Carlo III emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla Royal Family, è a sorpresa a Londra per partecipare a un'udienza del processo frutto di una nuova azione legale da lui intrapresa - stavolta assieme ad altre figure pubbliche e celebrità - contro le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici.

Il processo in questione riguarda l'Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell'isola per presunte "gravi" intercettazioni illegali nell'ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da una mezza dozzina di vip, fra i quali - oltre ad Harry - la rock star Elton John.

Per il duca di Sussex si tratta del primo viaggio nel Regno Unito dopo l'uscita nei mesi scorsi di 'Spare' […]

L'occasione potrebbe comunque favorire un qualche incontro con i familiari, a poco più di un mese dalla formale incoronazione solenne di suo padre […] e di Camilla, in calendario il 6 maggio nell'abbazia di Westminster: evento al quale i Sussex risultano essere stati invitati, riservandosi per ora una risposta.

Harry è stato ripreso dai media all'ingresso della sede della Royal Court of Justice, dove i giudici dell'Alta Corte di Londra sono chiamati nei prossimi quattro giorni ad ascoltare le argomentazioni delle parti: prima di decidere se vi sia sostanza legale per portare avanti il processo o meno. Il principe è apparso relativamente rilassato e sorridente e ha rivolto cenni di saluto.

Lo studio legale Hamlins, che rappresenta i denuncianti, sostiene di avere a disposizione "prove inconfutabili" di azioni "criminali" commesse dal Mail per anni con la complicità di giornalisti e dirigenti del gruppo, alcuni dei quali tuttora in attività, per raccogliere in modo illegittimo informazioni private anche su altre celebrities e persone comuni ignare, con l'arruolamento d'investigatori incaricati di mettere cimici in case e veicoli delle persone prese di mira; l'ascolto illecito di conversazioni telefoniche; il versamento di denaro a poliziotti corrotti per l'accesso a informazioni sensibili; l'hackeraggio di conti bancari e transazioni finanziarie; l'intercettazione di dati medici carpiti tramite l'uso di false identità.

[…] L'editore del Mail respinge dal canto suo le accuse per bocca dei propri avvocati come "assurde calunnie orchestrate". E liquida ogni analogia col caso Murdoch come

"indimostrata, diffamatoria e strumentale".

