Alice Mattei per "it.businessinsider.com"

Il principe Emanuel von und zu Liechtenstein, nel corso di una battuta di caccia nei Carpazi, ha ucciso l’orso che non avrebbe mai dovuto uccidere, ossia Arthur, l’orso più grande della Romania , contravvenendo al divieto di caccia al trofeo dei grandi carnivori.

L’ONG rumena Agent Green e l’ONG austriaca VGT hanno affermato che l’orso è stato ucciso a marzo in un’area protetta dei Carpazi dal principe che, secondo le ONG, il principe avrebbe ricevuto un’approvazione speciale dal ministero dell’ambiente rumeno per sparare a una femmina di orso che aveva causato danni alle fattorie di Ojdula. “In realtà però il principe non ha ucciso un orso pericoloso, ma un maschio che viveva nel profondo dei boschi e non si era mai avvicinato alle località”, affermano le ONG.

Gabriel Paun, il presidente di Agent Green, ha detto che Arthur aveva 17 anni ed era l’orso più grande osservato in Romania, e probabilmente il più grande vivente nell’Unione europea. “Mi chiedo come il principe possa aver confuso una femmina di orso vicina alle case con un maschio più grande che viveva nelle profondità della foresta”.

