UN PRINCIPE DAL PORTAFOGLIO D’ORO – IL MARITO DELLA REGINA ELISABETTA HA DESTINATO PARTE DELLA SUA EREDITÀ AD ALCUNI MEMBRI DELLO STAFF CHE GLI SONO SEMPRE STATI ACCANTO: I FORTUNATI SONO IL SUO EX SEGRETARIO PRIVATO ARCHIE MILLER BAKEWELL, IL PAGGIO WILLIAM HENDERSON E IL CAMERIERE STEPHEN NIEDOJADLO – MA UNA PARTE È DESTINATA ANCHE A HARRY CHE FA L’INDIPENDENTE CON I SOLDI DI FAMIGLIA…

principe filippo nel 2017

Prima di morire, il principe Filippo di Edimburgo ha preso una decisione eclatante e inedita. Il consorte della Regina Elisabetta, scomparso lo scorso aprile a 99 anni, ha fatto una scelta insolita e non prevista dal protocollo: ha voluto ringraziare alcuni membri del suo staff lasciando loro una parte della sua enorme eredità. I fortunati sono il suo ex segretario privato Archie Miller Bakewell, il paggio William Henderson e il cameriere Stephen Niedojadlo, che sono diventati suoi amici in tanti di servizio.

principe filippo eredita'

Al suo personale, il duca di Edimburgo avrebbe destinato - come riporta il tabloid inglese The Sun - ingenti somme di denaro in segno di riconoscenza. Un gesto speciale, soprattutto perché non è un'usanza comune nella Royal Family condividere l'eredità con lo staff. Ancora una volta, insomma, il principe ha dato prova del fatto che bisogna reinventare la monarchia, in modo che sia sempre al passo con i tempi.

regina elisabetta principe filippo

Pochi giorni fa, inoltre, è stato svelato anche il valore del testamento di Filippo, che ha lasciato un'eredità di 30 milioni di sterline, pari a 42 milioni di dollari. Arrivato in Inghilterra con 30 sterline sul conto, il principe è stato in grado di accumulare una vera fortuna accanto all’amata Regina Elisabetta. A quest'ultima, ovviamente, è andata la fetta più importante del suo patrimonio, diviso però anche tra i nipoti, compreso Harry. Una decisione che a molti è sembrata uno smacco nei confronti del primogenito e futuro re Carlo.

