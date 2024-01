PRINCIPE SCROCCONE – GIOVANNI TORLONIA È ACCUSATO DI NON AVER PAGATO UNA PARTE DEI LAVORI PER DECORARE IL SUO APPARTAMENTO DA 250 METRI QUADRI NEL CENTRO DI ROMA– L’ARISTOCRATICO AVEVA COMMISSIONATO IL LAVORO A DEGLI ARTIGIANI, CHE HANNO LAVORATO PER 4 MESI PER DECORARE LA CASA CON AFFRESCHI, STEMMI E ADDIRITTURA “UN CALPESTÌO CHE RIPERCORRESSE LA STORIA DI FAMIGLIA”, MA NON AVREBBE SGANCIATO QUANTO PATTUITO – NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE FINISCE NEI GUAI: IN PASSATO UN ANTIQUARIO LO HA ACCUSATO DI…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - cronaca di Roma”

GIOVANNI TORLONIA

Aveva preteso che il suo elegante appartamento, nel cuore di Roma, venisse affrescato come merita il blasonato lignaggio di famiglia. […] Perché il gusto, per ciò che è bello, al principe Giovanni Torlonia non è mai mancato. […]

A fine lavori, aveva anche elogiato le maestranze. «Bravi, bravi».Poi però sono sorti i problemi. Proprio nel momento in cui si è trattato di aprire il portafoglio e saldare quanto pattuito, com’era già era successo con un antiquario a cui il principe aveva ordinato antichi mobili di pregio orientali — per un valore di 150 mila euro — salvo poi non sborsare nemmeno un euro. Ecco. A una bottega di artigiani romana è andata più o meno allo stesso modo. […]

giovanni torlonia 3

Insomma il nobile, famoso anche per aver lanciato una sua linea di profumi dal nome “Prince Preview”, colpisce ancora. […] L’aristocratico ha commissionato lavori d’altri tempi al laboratorio artistico per il suo appartamento a pochi passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore. Poi però ha deciso che solo una parte dovesse essere pagata. […] la vicenda, manco a dirlo, è poi finita davanti ai giudici del tribunale civile che hanno condannato l’aristocratico a pagare 10 mila euro, a cui si aggiungono 5 mila euro di spese legali che il nobile si rifiutava di saldare.

Stavolta in ballo ci sono 250 metri quadri di pareti affrescate. E poi pavimenti resinati. Corrimano delle scale riccamente decorati. Così come le dodici ante delle sei porte che separano le varie stanze dell’appartamento. Stelle comete, rosoni, foglie, disegni futuristici e in stile egizio e ancora, un trionfo di uccelli copiosamente ornati sulla volta. E immancabile, in alcuni casi, la polvere d’oro.

giovanni torlonia 2

[…] «Sul pavimento dello studio il committente desiderava realizzare un calpestio che ripercorresse la storia di famiglia», si legge negli atti del processo. Un’attività ininterrotta di quattro mesi che ha visto all’opera sei artigiani di un importante laboratorio, rappresentati dagli esperti avvocati Alessandro Cancellieri e Barbara Gattuso.

giovanni torlonia 1

Alla conclusione dei lavori lo stesso Torlonia si era complimentato, […] poco prima di giocare il tiro mancino […] «Alla fine il principe esprimeva vivo compiacimento per la professionalità dimostrata dai decoratori», si legge sempre negli atti. […] come per l’antiquario a cui il principe non ha mai pagato i 150mila euro di antichi mobili, agli artigiani resta in mano una sentenza del tribunale di Roma che dà loro semplicemente ragione. I soldi? Non si sono mai visti. Anche perché il nobile ha abbandonato la Città Eterna per andare a vivere in Inghilterra, a Londra.

giovanni torlonia 4