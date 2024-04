LA PRINCIPESSA EREDITARIA AMALIA D’OLANDA HA VISSUTO UN ANNO IN SPAGNA PER RAGIONI DI SICUREZZA: GLI 007 TEMEVANO POTESSE ESSERE RAPITA DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – LA 20ENNE HA STUDIATO A MADRID MA ORA, GRAZIE A NON MEGLIO PRECISATE “MISURE”, È TORNATA A VIVERE AD AMSTERDAM E OGGI PER LA PRIMA VOLTA AVRÀ UN RUOLO UFFICIALE NELLA VISITA DI STATO DI DUE GIORNI DEI REALI SPAGNOLI…

(ANSA-AFP) - La principessa ereditaria dei Paesi Bassi Amalia si è dovuta trasferire in Spagna per un anno per sfuggire alle minacce alla sua sicurezza e al rischio che potesse venire rapita dalla criminalità organizzata proprio mentre si si stava preparando al debutto ufficiale, come hanno svelato i media olandesi.

L'erede al trono, ventenne, ha vissuto e studiato a Madrid per più di un anno, ha riferito l'emittente pubblica Nos, citando fonti della casa reale.

Secondo Nos la minaccia per Amalia non è scomparsa del tutto, ma grazie a non meglio precisate "misure", ha potuto tornare a vivere e studiare nei Paesi Bassi.

Ora vive ad Amsterdam e oggi per la prima volta, Amalia avrà un ruolo ufficiale nella visita di Stato di due giorni dei reali spagnoli.

Nell'ottobre 2022, Amalia è stata costretta ad abbandonare il progetto di vivere in un alloggio per studenti a causa di timori per la sicurezza, poche settimane dopo aver iniziato a studiare politica, psicologia, legge ed economia all'Università di Amsterdam.

La principessa era stata immortalata dai fotografi raggiante all'inizio dei suoi studi, e si era parlato molto del fatto che avesse intenzione di vivere in un alloggio per studenti. In seguito, però, la coppia reale ha dichiarato che la figlia era stata costretta a tornare nel palazzo dell'Aia, che è molto sorvegliato.

"Non può vivere ad Amsterdam e non può uscire dal palazzo... Questo ha enormi conseguenze sulla sua vita", aveva dichiarato la Regina Maxima commossa. I funzionari non avevano spiegato i dettagli ma la decisione era arrivata dopo la notizia che Amalia e il primo ministro Mark Rutte erano stati citati in dichiarazioni di gruppi della criminalità organizzata, facendo temere rapimenti.

La principessa Amalia avrà un ruolo di protagonista durante la visita di Stato dei monarchi spagnoli nei Paesi Bassi, cominciata oggi, poiché re Felipe VI di Spagna le conferirà la Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica, stando al decreto pubblicato il 10 aprile sul Bollettino Ufficiale dello Stato.

"Volendo dare prova del Mio real apprezzamento a Sua Altezza reale la principessa Catharina-Amalia dei Paesi Bassi, su proposta del ministero degli Affari esteri, Unione europea e cooperazione, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, vengo a concederle la Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica", recita il decreto firmato da Felipe VI.

Si tratta della principale onorificenza per i cittadini spagnoli o stranieri che contribuiscono in maniera rilevante alle relazioni di amicizia e cooperazione fra Spagna e la comunità internazionale. E la primogenita dei re d'Olanda la esibirà alla cena di gala offerta in onore dei monarchi spagnoli.

