Estratto dell'articolo di Daniele Autieri per “la Repubblica - Edizione Roma”

Per la principessa Rita Jenrette Carpenter, moglie del defunto principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, è come se fosse giunta la mezzanotte. La carrozza si è fatta zucca e gli splendidi cavalli bianchi hanno ripreso le sembianze dei topi che razzolano nelle traverse buie di via Veneto.

Secondo quanto disposto dal giudice dell’esecuzione che sta gestendo la procedura di vendita del Casino dell’Aurora, domani la forza pubblica interverrà nella sontuosa dimora che domina dall’alto il quartiere Ludovisi per sfrattare dalla sua casa l’ex-donna d’affari texana […]

«Un viaggio incredibile che termina in modo inaspettato e ingiusto». Così la principessa commenta oggi la decisione del giudice, definita «un provvedimento abnorme» preso a seguito delle insistenze dei figli di primo letto del principe Boncompagni Ludovisi che, sul punto di morte, oltre all’eredità divisa aveva disposto, come prevede anche la legge italiana, che l’ultima moglie avrebbe avuto il diritto di abitare la villa che avevano condiviso per anni.

L’ordine di sfratto è stato firmato dalla giudice Miriam Iappelli e inviato alla compagnia dei carabinieri di via Vittorio Veneto ai quali viene data disposizione di utilizzare la forza. E così l’epopea della più grande vendita all’asta della storia italiana e una delle più ricche al mondo (l’ultimo valore battuto si aggira intorno ai 130 milioni di euro dopo una partenza superiore a 400 milioni) si conclude con quel finale triste degli sfratti di periferia, dove gli occupanti si blindano dentro e oppongono il corpo stesso alle pretese degli ufficiali giudiziari.

Secondo il giudice dell’esecuzione quella dello sfratto coatto è una soluzione obbligata perché Rita Boncompagni da un lato avrebbe organizzato visite a pagamento non autorizzate nella villa ( circostanza che la principessa e i suoi legali negano), e dall’altro non si sarebbe presa cura della struttura e dei suoi inestimabili beni.

A partire dal Giove Nettuno e Plutone, l’unico affresco esistente di Caravaggio, fino al Satiro scolpito da Michelangelo, le opere sono ancora tutte lì, protette e custodite. […]

Oltre a proteggere i beni della casa, oggi la principessa dà ospitalità a cinque ucraini fuggiti dalla guerra, tre di questi sono bambini. «Ho paura per loro – dice – non so dove finiranno quando sarò sfrattata e se saranno al sicuro. Mi chiedo se i bambini ne rimarranno traumatizzati».

Alle spalle dello scontro si gioca la battaglia per l’eredità sulla quale Rita Boncompagni si è detta più volte disponibile a trovare un accordo con i figli di primo letto del principe. Accordo che però non è stato ancora raggiunto e che oggi più che mai sembra legato alla vendita del Casino dell’Aurora, la reggia della principessa solitaria che rischia di trasformarsi in stamberga dopo il più crudele degli incantesimi.

