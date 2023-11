19 nov 2023 13:50

IL PROBLEMA DI SHAKIRA NON ERANO LE CORNA DI PIQUE': E' CHE NON PAGAVA LE TASSE! - E ORA LA CANTANTE COLOMBIANA, ACCUSATA DI AVER EVASO IL FISCO QUANDO ERA IN SPAGNA, PUNTA A PATTEGGIARE UNA MEGA MULTA DA 1 MILIONE DI DOLLARI PER EVITARE IL CARCERE: VUOLE EVITARE ANCHE UN PROCESSO CHE AVREBBE UN IMPATTO MEDIATICO NEGATIVO SULLA SUA IMMAGINE - LEI CHE FACEVA LA MORALE ALL'EX MARITO PER UNA SCAPPATELLA, ERA UNA PARACULA CHE FREGAVA L'INTERA COMUNITA' EVADENDO...