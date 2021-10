11 ott 2021 16:36

E IL PROBLEMA DEI WINDSOR ERANO HARRY E MEGHAN? – IL PRINCIPE ANDREA VIENE MESSO ALLA PORTA ANCHE DAL NIPOTE WILLIAM CHE LO CONSIDERA “UNA MINACCIA PER LA FAMIGLIA REALE” – IL FIGLIO PREFERITO DELLA REGINA, TRAVOLTO DALLO ACCUSE DI VIRGINIA GIUFFRÉ E INCAPACE DI SFUGGIRE ALLE RICADUTE DELLA SUA AMICIZIA CON EPSTEIN, NON HA ALCUNA POSSIBILITÀ DI TORNARE ALLA VITA PUBBLICA. ANZI, MENO SI VEDE IN GIRO MEGLIO È, SOPRATTUTTO IN VISTA DEL GIUBILEO DI PLATINO DELLA SOVRANA…