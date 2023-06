I PROCESSI FANNO BENE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI TRUMP. ALMENO PER ORA – DOPO LA SECONDA INCRIMINAZIONE A MIAMI, L'EX PRESIDENTE HA FESTEGGIATO I 77 ANNI CON UN COMIZIO DI FUOCO IN CUI SI È PRESENTATO COME VITTIMA DI UNA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA. HA DEFINITO IL PROCURATORE JACK SMITH “UN TERRORISTA” E JOE BIDEN “UN CORROTTO” – IL SUO GRADIMENTO TRA I REPUBBLICANI SALE AL 60%, MENTRE RON DESANTIS SI FERMA AL 20% – ORA “THE DONALD” RISCHIA UN ALTRO PROCESSO IN NEW JERSEY... – VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Compleanno amaro, ieri, per Donald Trump e non solo perché non ama ricordare ai suoi elettori che a 77 anni ne ha soli tre meno del Joe Biden che, quando appare sulla Fox News, la tv della destra, viene sistematicamente sottotitolato con riferimenti a senilità e demenza: pesa l’incriminazione federale appena ricevuta a Miami.

Lui ha cercato di ridurne il peso mediatico col bagno di folla in un ristorante di Little Havana, martedì, poco dopo aver lasciato il tribunale e poi, in serata, col discorso pronunciato nel suo club golfistico di Badminster, in New Jersey: si è presentato di nuovo come vittima di una persecuzione politica.

Ha coperto, come al solito, di insulti Jack Smith, il procuratore speciale che lo ha incriminato e davanti al quale era rimasto seduto, impassibile, poche ore prima, nell’aula della Wilkie Ferguson Courthouse. A braccia conserte per 48 minuti mentre avvocati e procuratori discutevano di procedure: tecnicamente Trump è stato arrestato e rilasciato, senza manette, foto segnaletiche, cauzioni né limiti di spostamento (mantiene il passaporto).

L’immagine del perseguitato — facendo uno strappo alla regola ieri sera la Fox ha sottotitolato Biden «l’aspirante dittatore che ha fatto arrestare il suo avversario politico» — sicuramente rende sul piano elettorale: come abbiamo raccontato ieri, i sondaggi post incriminazione federale fanno salire ulteriormente, oltre quota 60%, il gradimento dei repubblicani per lui, mentre il suo unico attuale vero avversario a destra, il governatore della Florida Ron DeSantis, scivola verso quota 20 per cento.

Ma le questioni giudiziarie, col rischio — limitato ma non trascurabile — di finire un giorno dietro le sbarre, pesano. «Se la sta facendo sotto», dice con linguaggio ( scared shitless ) che sa più di caserma che di Casa Bianca l’ex capo di gabinetto di Trump, John Kelly (un ex generale).

Ma anche lui sa, come dicono sottovoce anche molti repubblicani suoi difensori in pubblico, che, a differenza dell’incriminazione di New York per reati finanziari, stavolta le accuse sono pesanti e ben argomentate.

[…] «The Donald» ha un percorso sempre più obbligato: combattere con tutte le sue forze per tornare alla Casa Bianca, l’unico modo certo per non finire in galera. Difficilmente, infatti, i processi appena impostati si concluderanno con sentenze definitive prima delle presidenziali del novembre 2024.

Dopo potrebbe assegnarsi lui stesso la grazia dalla Casa Bianca (e forse otterrebbe il perdono presidenziale anche da un altro eletto: repubblicano e, magari, anche democratico). Ma adesso spunta un’altra temibile variabile Jack Smith: il procuratore che Trump ha definito «terrorista», «lunatico», «demonio», secondo alcune indiscrezioni avrebbe studiato un’alternativa effettivamente alquanto demoniaca: aggiungere a quelle al Tribunale di Miami altre incriminazioni incardinate in New Jersey (visto che alcuni reati sarebbero stati commessi anche a Badminster) qualora la giudice Aileen Cannon insabbiasse il processo incardinato in Florida.

