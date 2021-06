"NON SONO STATO FATTO FUORI. SONO IO CHE HO CHIESTO DI NON RIFARE PIÙ 'I FATTI VOSTRI' PERCHÉ SONO STANCO" - GIANCARLO MAGALLI: “AVEVO CHIESTO A GUARDÌ DI FARE LA STAFFETTA MA LUI HA RITENUTO DI NO. ANNA FALCHI AL MIO POSTO FA DISCUTERE? NON DOVETE CHIEDERE A ME - UMBERTO BROCCOLI È UNO ENTUSIASTA DI SE STESSO CHE TENDE AD AVERE MOLTO SPAZIO, SICCOME FA DELLE COSE ABBASTANZA SERIOSE NON ERO D’ACCORDO CHE TENDESSE AD ALLARGARSI"